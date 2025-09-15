使わなくなったおもちゃや衣類などを回収し、再利用につなげる取り組みが広がっています。【映像】回収されたおもちゃなど「入口から入ってすぐの場所に目立つボックスが設置されていて、家庭で使わなくなったおもちゃを入れることができます」（リポーター）イオンモールでは、使わなくなったおもちゃや衣類などの回収を去年6月から始め、これまでに約20tを回収しました。関東と九州で行っていたこの取り組みを今年9月12日か