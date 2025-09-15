占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）脱・タイパ＆コスパ。泥臭くやってみる。効率と真逆の場所に幸運が宿ります。時間や手間をかける、お金を使う、リターンなしでも尽くしてみるなど、今どきの流れと正反対のやり方を選びましょう。わざわざ人がやらないことをあえてやってみるのが面白いし、多くの人が見