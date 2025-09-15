自民党の石破総裁の後任を選ぶ総裁選挙は来週告示日を迎えます。物価高対策や野党連携などを争点に5人で争う構図となる見通しです。【映像】去年の総裁選の様子これまでに茂木前幹事長、小林元経済安保担当大臣が出馬の意向を表明したほか、16日に林官房長官が表明する予定です。また、小泉農水大臣と高市前経済安保担当大臣の出馬表明も今週予定されています。去年の総裁選にも出馬したこの5人による争いとなる見通しです。