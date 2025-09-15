「陸上・世界選手権・女子３０００メートル障害、予選」（１５日、国立競技場）初出場の斎藤みうが９分２４秒７２で日本記録を更新するも、６位。惜しくも決勝進出を逃した。レース後、報道陣の取材に応じた際には涙を流した。「高校は本当に課題もあった。先生がずっと…練習をやってくれたので」と語ると涙をこらえきれず。「きょうも見にきてくれたので、感謝の気持ちが伝わったらいいなと思う」と明かし、「信じてくれた