ウクライナの和平をめぐり、アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の対話が憎しみで成立しないとして、自身が仲介役を務めるしかないとの考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（プーチン氏とゼレンスキー氏は）お互いを憎みすぎて息すらできない。だから、私が介入せざるを得ない」トランプ大統領は14日、ウクライナの和平をめぐるプーチン大統領とゼレンスキー大統領の協議