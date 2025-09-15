去年、国民体育大会から名称が変更された国民スポーツ大会は、28日の開会式を前に、滋賀県で水泳や体操などの会期前競技が行われています。三重県選手団の14日の結果です。体操競技の成年男子団体総合の決勝が行われ、三重県チームは5位入賞を果たしました。また、水泳の少年男子高飛込決勝は田中優稀選手が7位入賞。競泳・成年男子の4×50mフリーリレーで三重県チームは6位入賞の成績でした。