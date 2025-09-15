ルイ·ヴィトンから、新たなシーズンを彩るウィメンズバッグの新作が登場しました。バケットシェイプが印象的な「ロウキー·オール·イン」や、シックで機能的な「ロウキー·ホーボー」、2通りのスタイルで楽しめる「ネヴァーフル·インサイドアウト」など、日常に寄り添いながらもラグジュアリーを感じさせるデザインが揃います。洗練と実用性を兼ね備えた