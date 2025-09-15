来年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球三重県大会は、13日から2回戦が始まり県内3つの球場で熱戦が展開されました。津球場公園内野球場の第1試合はシードの久居農林と桑名工業が対戦、5対3で久居農林が3回戦進出を決めました。なお、第2試合に予定されていた白山と津田学園の試合は天候不良のため14日に順延となりました。松阪市のドリームオーシャンスタジアムの試合は上野とシードの三重対戦。0対5と三重が完封勝ちで3回