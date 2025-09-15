All Aboutでは、読者のリアルな投資体験や疑問を取り上げ、専門家が分かりやすくアドバイスするコーナーをお届けしています。実際の投資家が資産形成にどのように取り組んでいるのかを紹介し、その考え方や悩みを専門家の視点でひも解いていきます。あなたの投資に、新しいヒントを見つけてみませんか？今回は、四国在住の「A.S」さん（33歳）。妻（30歳）と2歳の子どもと暮らす会社員です。2022年から投資を始め、将来の老後資金