早期発見や治療が難しいとされる「すい臓がん」について知ってもらうためのイベントが、三重大学で開かれました。「すい臓がん」は初期症状が現れにくく、治療も難しいため、5年生存率がわずか10%と、がんの中でも非常に低くなっています。三重大学医学部附属病院では「すい臓がん」の怖さを広く知ってもらおうと、アメリカ発祥の「パープルリボン活動」のイベントを2012年から毎年開催しています。14回目となる今回は、県内外から