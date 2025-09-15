三重県鈴鹿市を拠点に、ハンドボール国内最高峰のリーグHに参戦する三重バイオレットアイリスのホーム開幕戦が、13日、鈴鹿市で行われました。試合前には北勢地域を中心に活動している新体操サークル「sorae」の選手らが華麗なパフォーマンスを披露し「栄光をつかむ」を意味する三重バイオレットアイリスの今年のチームスローガン『ライズ・トゥ・グローリー』をアピールしました。全11チームで戦う「リーグH」女子で、昨シーズン