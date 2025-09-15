明石家さんま（69）が、29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。タレント飯島直子からの“タレコミ”に赤面した。過去の未公開シーンの放送で、飯島はさんまについて「本当に純粋だから、ピュアなんですよね。昔『女にモテるためにはどうしたらいいんだ』ってさんまさんが、飲み屋さんでね。『この歌歌ったら一発だよ』って私がすごくはまってる歌があったんですけど、さんまさんに教えたんですよ。そ