占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ちょっと引いて。様子見がカギ。主観と客観のバランスを変えていきましょう。しし座さんは生まれながらのヒーロー、ヒロイン属性を持っているため、「自分がやりたいからやる」「自分にしかできないから頑張る」と考えます。でも、今週はパワーをセーブして、「人が何をし