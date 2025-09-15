三重県内の酒蔵の酒が一堂に集まり試飲できる「三重の酒を楽しむ会」が13日、津市のアスト津で開かれ、大勢の日本酒ファンで賑わいました。三重県酒造組合が県内の酒蔵の美味しさを幅広い人たちに知ってもらおうと開いている人気のイベントです。今年は県内21の蔵元が自慢の酒を持ち寄り、合わせて約90種類が一堂に並び、参加した人たちはお猪口を手に、それぞれの酒蔵を巡り飲み比べていました。この日は県内産の食材を使ったおつ