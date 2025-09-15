占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）思い込みが原動力。絶対にこうする！を貫いて。きっとこれまでに誰かに言われたことがあるのでは？「思い込みが強過ぎる」「決めつけ過ぎ」的に。「感情的で」「お天気屋」「愛が重い」と。でも、それらは、あなたの強みでもあります。感覚が鋭く、感情が豊か、強い思いを大