占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）引き潮。遠ざかるものは放っておく。一見、いつも通り。でも、心が取り残されそう。まるで砂浜に裸足で立つように、自分だけがこの場に残されて、世界はどこか遠くへ行ってしまったかのように感じるでしょう。人との考え方、価値観の違いを再認識したり、さりげなく距離