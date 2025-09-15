15日は「敬老の日」です。三重県津市の百貨店では、大好きなおじいちゃんおばあちゃんに館内放送で感謝の気持ちを伝えるイベントが行われました。普段、言えない感謝の思いを伝えてもらおうと、毎年、敬老の日にあわせて行われているもので、14日は津市内の3歳の男の子と9歳の女の子が挑戦しました。子どもたちは緊張しながらも店内で放送を聞いているおばあちゃんに届けようと、一生懸命に感謝のメッセージをアナウンスしました。