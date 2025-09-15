来年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球三重県大会は、14日県内3つの球場で2回戦5試合が行われました。津球場公園内野球場第1試合、川越と神村学園伊賀の対戦は5対2で川越が勝利、第2試合は今年夏の県大会王者の津田学園と白山が対戦し、8対2で津田学園が勝利、3回戦進出を決めました。ドリームオーシャンスタジアムでは近大高専と白子が対戦し、6対0で近大高専が白子を破り3回戦に進出です。ダイムスタジアム伊勢第1試合、