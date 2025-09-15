15日午前、糸魚川市の雨飾山で遭難していた石川県に住む20代の男性が警察と消防によって救助されました。男性は衰弱しているものの命に別条はありません。警察によりますと、男性は14日午前9時頃に雨飾山の山荘から1人で登山を開始しました。午後6時40分頃に「遅くなったが最低鞍部から下山する」と家族に連絡をしていましたが、道に迷って下山ができなくなったということです。警察は、男性と午後9時頃まで連絡をとっていましたが