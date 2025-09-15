9月15日未明、愛知県蟹江町の堤防から川に車が転落し、運転していた52歳の女性が死亡しました。蟹江町須成の蟹江川沿いの堤防で午前1時前、「車が川に落ちていった」と近くに住む人から警察に通報がありました。およそ3時間後、水深2メートルの川に沈んだ車の中から、あま市に住む牛田美惠子さん(52)が救出されましたが、搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、牛田さんは道幅およそ4メートルの堤防