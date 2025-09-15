かつて天皇に代わって伊勢神宮に仕えた斎王が暮らした三重県明和町の斎宮跡とその周辺が、日本遺産として認定されてから今年で10周年を迎えるのを記念したシンポジウムが13日、明和町で開かれました。日本遺産は、地域が持つ歴史的な魅力や特色ある物語を構成する文化財などを一体化して、その魅力を発信していこうという取り組みで、明和町の斎宮跡地とその周辺は「祈る皇女斎王のみやこ斎宮」として2015年に日本遺産として認定さ