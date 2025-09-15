米の価格高騰が問題になる中、三重県津市のJA津安芸で13日、新米を玄米のまま事前予約した客に販売する「新米玄米引渡会」が行われ、新米を待ち望んだ人たちが次々と引き取りに訪れていました。この引き渡し会は、津安芸管内で採れた米を、鮮度を保ちやすい玄米で事前予約した客に販売するもので、小売店を介さず、直接販売することで市場価格よりも1割から2割ほど安く提供しています。会場には、津市で採れたコシヒカリや人気の「