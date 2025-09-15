三重県警察本部は12日、県内の警察署に勤務する47歳の男性警部補を懲戒免職の処分にしたと発表しました。警察の調べによりますと、この男性警部補は今年4月上旬から中旬にかけて、捜査の過程でやりとりしていた男性に対し、自分に関係する事件が報道されることを恐れていることにつけこみ「報道を止めるには接待が必要だ」などと言い、4月19日に現金50万円をだまし取ったとされています。その後、4月下旬に第三者から警察に情報提