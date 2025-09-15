J1アビスパ福岡が歯科医とタッグを組み、口腔（こうくう）内の健康推進の啓発を目指す。歯科医院向けに決済サービスなどを提供する「SCOグループ」と提携。西鉄の井尻駅（福岡市南区）前に9月に移転オープンした「つきやま歯科・矯正歯科いじり本院」内に小児歯科「アビスパオーラルケアクリニック」が完成し、アビスパ選手や市民の口腔ケアを担う。歯と体の健康は関連しており、正しいかみ合わせや口腔ケアはパフォーマンス