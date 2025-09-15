福岡管区気象台は15日午前10時28分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞15日は、湿った空気や強い日射の影響で、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。16日も、湿った空気や強い日射の影響で、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。これまでの雨で地盤がやや緩んでいる所があります。雨雲が予想以上に発達した場合や同じと