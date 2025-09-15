13位だった久常涼＝14日（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフの秋季シリーズ、プロコア選手権は14日、カリフォルニア州ナパのシルベラード・リゾート（パー72）で最終ラウンドが行われ、12位で出た久常涼は70で回って通算10アンダー、278で13位だった。67をマークしたスコッティ・シェフラー（米国）が通算19アンダーでツアー通算19勝目を挙げた。賞金108万ドル（約1億6千万円）を獲得。（共同）