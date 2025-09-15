陸上の世界選手権東京大会は１５日、女子３０００メートル障害の予選が行われ、齋藤みう（パナソニック）が、予選３組６位で日本記録を９秒上回る９分２４秒７２の日本記録を作ったが、上位５着までに入れずに決勝進出はならなかった。これまでの日本記録は、２００８年に早狩実紀が作った９分３３秒９３で、１７年ぶりの更新となった。序盤から速いペースで進んだレースで齋藤は中位をキープして走り切ったが、予選突破ライン