アメリカのトランプ大統領は、ロシアに対して制裁を実行する用意があることを強調した上で、ヨーロッパ諸国に対しても制裁を強化するよう求めました。トランプ大統領：ヨーロッパが課している制裁は十分に厳しくない。私は制裁を課す用意はあるが、ヨーロッパも制裁を強化しなければならない。トランプ大統領は14日、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対し制裁を課す用意があると改めて述べました。また、ヨーロッパ諸国がロシアから