俳優の高知東生が１５日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。性犯罪者のは裁判について持論を展開した。高知は性犯罪者に対する裁判について「仲間と話したが、性犯罪者に対して『もうやらない』『しっかり反省します』『家族が監督します』なんて定型通りに言わせるだけの裁判をいつまでやるんだ」と疑問を投げかけた。さらに、司法の裁きを受けた後も性犯罪を繰り返してしまう傾向があることに「そんなものは何の役にも立