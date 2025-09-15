全日本プロレスは１５日、東京・後楽園ホールで今月７日に敗血症のため２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の追悼式を行った。式では、大会に参加する全選手がリングを囲み選手会長の宮原健斗が遺影、鈴木秀樹が遺骨を抱きリングに上がった。長尾選手の経歴と亡くなった経緯がアナウンスされ、亡くなった７日が「全日本プロレスが大好きだった長尾選手の曾祖母さまのご命日でもありました」と伝えられると満