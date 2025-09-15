日本ハムの今川優馬外野手が１５日、右太もも裏を痛め登録を抹消された。１４日の西武戦（エスコン）の５回、三ゴロ併殺打で一塁を駆け抜けた際に痛めた。球団はこの日、１４日に北広島市内の病院で検査を受け、「右ハムストリングス筋損傷」と診断されたことを発表。ゲーム復帰まで約４週間の見通しとなっている。今川は９日に１軍に再昇格すると、５試合連続でスタメン出場。打率４割４分４厘、２本塁打、５打点。２度の猛