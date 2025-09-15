「鍵の会社に10万100円も払わされたんですが、1ヵ月ほどして消費生活センターに相談し、一手間かけただけで、1週間後に7万8,100円が戻ってきました。自分がいけなかった……とぐずぐず思っていたのがウソみたい」晴れやかな顔つきでこう話すのは、都内に住む木村はるみさん（69歳、仮名）だ。「泣き寝入りしちゃう人が多いと思うので、この方法を教えてあげたい」とも言う。どういうことか。【写真】木村さんが業者に送った“