【MLB】カブス 4ー3 レイズ（9月14日・日本時間15日／シカゴ）【映像】名手がHRボールをまさかの“落球”！話題の瞬間現役時代にゴールドグラブを4回受賞した名手が、痛恨の“落球”だ。カブスの球団アンバサダーを務めるアンソニー・リゾが、ホームランボールをキャッチできず。その様子が現地中継で大きく取り上げられた。日本時間14日に行われたレイズ戦を観戦に訪れたリゾ。外野席でファンたちに囲まれながら試合を見届け