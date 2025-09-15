プロ野球・楽天は15日に公示でハワード投手を昇格し、今野龍太投手を抹消しました。オフにヤクルトから古巣に復帰となった今野投手は、今季42試合で1勝2愛、5ホールド、防御率3.61の成績。直近は5日にソフトバンク戦で2イニングを投げて3失点を喫し、以降は登板がありませんでした。加入1年目のハワード投手は、今季6試合の先発で4勝0敗、防御率1.53の成績。15日のロッテ戦に先発予定です。チームは、3位オリックスと4ゲーム差の4