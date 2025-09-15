〈父親から「さすがに痩せすぎだぞ！」と叱られたことも…《体重89→48キロに激ヤセ》小学生1人分ダイエットに成功した32歳女性が語る『推し活の力』〉から続く徳丸奈瑠美さんは、ミュージカル『刀剣乱舞』など数々の2.5次元舞台に出演する俳優・佐藤流司を知ったことをきっかけにダイエットを始めて、40キロ以上の減量に成功した。佐藤とイベントで初対面した際、もはや恩人とも言える彼に感謝の言葉を伝えたのだという。（全2