徳丸奈瑠美さん（32歳）は、“推し”によって人生が激変したという。長年、ぽっちゃり体型で人生を過ごし、最高体重は90キロに迫ったが、俳優、アーティストの佐藤流司を知ったことをきっかけにダイエットを決行。1年半で40キロ以上の減量に成功した。看護師・保健師として働く彼女のダイエット方法とは、どんなものだったのか？（全2回の1回目／後編を読む）《変わりすぎ！！》「痩せすぎだぞ！」と叱られるのも納得…《体重89