結婚を機に小学校教員を辞め、夫と上京した専業主婦の美穂（34）。妊娠を想定しての決断だったが、1年経っても一向に子供ができる気配はない。次第に不安は募っていく。【マンガ】『私が妊活ガチャ沼にハマって400万円を溶かした話』本編を読む「もしかして私たち、不妊症なんじゃ……」『私が妊活ガチャ沼にハマって400万円を溶かした話』（北見雨氷著、コミックルーム）は、不妊治療を続けても妊娠できなかった美穂が、1回で約