前立腺がんの原因とは？Medical DOC監修医が前立腺がんの原因や何科へ受診すべきかなどを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「前立腺がんの原因」となる可能性の高い食べ物はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：石川 智啓（医師） 2013年名古屋大学医学部卒。初期研修修了後、JCHO中京病院泌尿器科、小牧市民病院泌尿器科、名古屋大学医学部