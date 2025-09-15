プロボクシング4団体統一世界スーパー・バンタム級王者の井上尚弥（大橋）は14日、名古屋市・IGアリーナにてWBA同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦し、圧倒的な差を見せ判定3ー0で勝利した。また同日、WBA世界スーパーウェルター級王者のテレンス・クロフォード（米国）が米国ラスベガスで2階級差のあるスーパーミドル級世界4団体統