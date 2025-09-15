札幌市手稲区の国道で、乗用車と自転車が衝突する事故がありました。この事故で、自転車に乗っていた６０代の女性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。事故があったのは札幌市手稲区稲穂２条２丁目の国道５号です。９月１５日午前５時半ごろ、「自転車をはねてしまった」と乗用車の運転手から警察に通報がありました。警察によりますと、この事故で自転車に乗っていた札幌市手稲区の大西茂子さん６３歳が病院