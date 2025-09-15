〈1回100万円で確率は3割程度…「一度始めるとやめられない」体外授精で子供を授かった女性が経験した、過酷すぎる“妊活ガチャ”沼〉から続く『私が妊活ガチャ沼にハマって400万円を溶かした話』より結婚を機に小学校教員を辞め、夫と上京した専業主婦の美穂（34）。妊娠を想定しての決断だったが、1年経っても一向に子供ができる気配はない。次第に不安は募っていく。【マンガ】『私が妊活ガチャ沼にハマって400万円を溶かした