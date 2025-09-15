日本ハムは15日、今川優馬外野手(28)が14日に北海道北広島市内の病院で検査を受け、右ハムストリングス筋損傷と診断されたと発表した。この日に出場選手登録を抹消された。実戦復帰まで約4週間の見通し。今川は前日に西武戦の5回に三ゴロ併殺打を放って一塁を駆け抜けた際に同箇所に違和感を覚え、途中交代していた。9日に1軍昇格して5試合連続でスタメン出場し、2本塁打を放つなど18打数8安打、5打点をマークしていた