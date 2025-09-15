アメリカと中国の貿易に関する閣僚級協議がスペインで始まり、動画投稿アプリTikTokなどについて議論されました。【画像】トランプ大統領「中国次第だ」貿易をめぐる米中の閣僚級協議は今回で4回目で、アメリカからベッセント財務長官、中国から何立峰副首相が参加しました。ロイター通信によりますと、関税措置や中国発の動画投稿アプリ・TikTokのアメリカ事業の売却について議論が集中したということです。「TikTokについ