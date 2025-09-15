K-POPアーティストYENAの新曲に、グローバルバーチャルシンガーの初音ミクがゲスト参加することが発表となった。IZ*ONEメンバーとしてグループデビューしたYENAは、2022年1月にソロ活動を始動。“ジェンジ(Gen Z / Z世代：ミレニアル世代に続く世代層)アイコン”の感性を率直に表現し続ける彼女の新曲が、日本発のバーチャルシンガー初音ミクと手を組んで現実と仮想をつなぐ。楽曲の詳細は後日改めて発表されるとのことだ。またYEN