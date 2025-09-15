今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第25週「怪傑アンパンマン」（第121回）が15日に放送され、たくや（大森元貴）が嵩（北村匠海）にある報告をすると、ネット上には視聴者からのツッコミが相次いだ。【写真】たくや（大森元貴）が柳井家を訪問ようやく世に出た絵本『あんぱんまん』は低空飛行のままだった。それでものぶ（今田）は、子どもたちに読み聞かせを続ける。そして