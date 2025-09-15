女優・土屋太鳳が１５日までに自身のＳＮＳを更新。俳優の山粼賢人とダブル主演するＮｅｔｆｌｉｘドラマ「『今際の国のアリス』シーズン３」（２５日世界独占配信スタート、佐藤信介監督）に出演する俳優陣とのショットを公開した。土屋はインスタグラムを更新し、「今日もなかなかハードな１日でした。充実しているので感謝でいっぱいなのですが、＃Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ、『＃今際の国のありす』グローバルイベント