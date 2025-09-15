東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。女子3000メートル障害予選3組では、カザフスタン選手の左足のスパイクが脱げるアクシデント。場内の声援に押され、なんとかゴールにたどり着いた。デイジー・ジェプケメイが序盤にアクシデントに見舞われた。左足のスパイクが脱げ、苦しいレースに。諦めずにそのまま裸足で駆ける姿が会場のモニターに映し出されると、大きな歓声が上がった。