◆パ・リーグ日本ハム―西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムの浅間大基外野手が１軍に合流。１４日の試合で右太もも付近を痛めた今川優馬外野手に代わり、出場選手登録された。１４日の２軍戦中に１軍行きを伝えられたという浅間は「今川がけがしちゃったんで、同級生で鎌ケ谷で（一緒に）やってたんで、ちょっと応援していた気持ちもあるので、その分もしっかり頑張りたいなという気持ちも持ちながら。でも自分がで