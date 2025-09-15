全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新大久保の麻辣湯の店『好美味（ハオメイウェイ）麻辣湯新大久保店』です。花椒の痺れがクセになる、本格麻辣湯新大久保駅からほど近い雑居ビルの奥というディープな場所にあるものの、日本人客も多く訪れていた。麻辣湯のスープは花椒の痺れと香りを効かせたタイプで辛さもチョイス可。さらに麺は春雨類だけでなく刀削麺も。スープ＋