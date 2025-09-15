騒々しい通り沿いの家に住むことで脳卒中のリスクが高まる可能性があるという。デンマークで、40年間に渡り実施された大規模研究（65歳から74歳までの男性約2万7000人対象）によると、静かな通りに比べて、わずか14.9デシベル騒がしい住宅で同病気のリスクが12.4％上昇することが判明した。 【表】引っ越したけど…6割弱が「住んでみて後悔」な“近隣トラブル"以上の主因は？ 研究者らは騒音レベルの高い地域の居住者